У мужа рязанской журналистки не подтвердилось состояние аффекта в момент убийства
В июне подсудимый прошел комиссионную экспертизу, которая не выявила у Алексея Шеплякова эмоциональное возбуждение в момент преступления.
У мужа рязанской журналистки Жанны Шепляковой не подтвердилось состояние аффекта в момент убийства. Об этом во вторник, 31 августа, РЗН. инфо сообщили в СУ СКР по Рязанской области.
В июне подсудимый прошел комиссионную экспертизу, которая не выявила у Алексея Шеплякова эмоциональное возбуждение в момент преступления.
Ранее рязанские специалисты признавали, что мужчина находился в состоянии аффекта.