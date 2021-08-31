Метеоролог предупредил о залповых ливнях в Рязанской области первого сентября

По словам специалиста, в Рязанской области после полудня 1 сентября ожидается холодный атмосферный фронт с «шапками» кучево-дождевых облаков. Тишковец отметил, что они обычно «выстреливают» залповыми ливнями и «артиллерийской канонадой прощальных гроз».

В среду, 1 сентября, в Центральной России выпадет более трети месячной нормы осадков. Об этом передает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам специалиста, в Рязанской области после полудня 1 сентября ожидается холодный атмосферный фронт с «шапками» кучево-дождевых облаков. Тишковец отметил, что они обычно «выстреливают» залповыми ливнями и «артиллерийской канонадой прощальных гроз».

Метеоролог добавил, что за сутки в столице общее число осадков составит до 20-25 мм, что чуть более 1/3 всего сентябрьского объема влаги или 2-2,5 ведра дождевой воды на метр квадратный поверхности земли.



«2 сентября москвичи проснутся уже в условиях настоящей осени», — заключил он.























