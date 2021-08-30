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В Ермишинском районе задержали пьяного мотоциклиста, трижды лишенного «прав»
Рязанца с 2018 года трижды привлекали за езду в нетрезвом виде. Всего в сумме молодого человека лишили водительских прав на пять лет и четыре месяца. Против рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК Р. Ф. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В Ермишинском районе задержали пьяного мотоциклиста, трижды лишенного «прав». Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

В субботу, 28 августа, в 20:40 на 49-м километре автодороги «Сасово — Восход — Кадом» полицейские задержали 26-летнего жителя Ермишенского района. Он ехал без шлема на мотоцикле «Иж-Планета 3» в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские заметили у мужчины запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, покраснение кожных покровов лица.

Выяснилось, что рязанца с 2018 года трижды привлекали за езду в нетрезвом виде. В третий раз, в мае 2020 года, мужчину привлекли к уголовной ответственности и назначили 200 часов исправительных работ. Всего в сумме молодого человека лишили водительских прав на пять лет и четыре месяца.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ («Управление Т. С. лицом, находящимся в состоянии опьянения, и имеющим судимость за совершение преступления в состоянии опьянения»). Мужчине грозит штраф до 500 тысяч, лишение свободы до трех лет или исправительные работы на срок до трех лет.