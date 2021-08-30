Рязанскую организацию оштрафовали за невыдачу зарплаты

Во время проверки организации государственный инспектор выявил нарушения трудового законодательства России: предприятие не выплатило сотрудникам зарплаты в полном объеме.

В Рязанской области прошла внеплановая проверка ООО «Рассвет». Об этом сообщила госинспекция труда.

Во время проверки организации государственный инспектор выявил нарушения трудового законодательства России: предприятие не выплатило сотрудникам зарплаты в полном объеме.

За нарушения ООО «Рассвет» оштрафовали на 40 тысяч рублей.