Рязанскую организацию оштрафовали за невыдачу зарплаты
Во время проверки организации государственный инспектор выявил нарушения трудового законодательства России: предприятие не выплатило сотрудникам зарплаты в полном объеме.
В Рязанской области прошла внеплановая проверка ООО «Рассвет». Об этом
Во время проверки организации государственный инспектор выявил нарушения трудового законодательства России: предприятие не выплатило сотрудникам зарплаты в полном объеме.
За нарушения ООО «Рассвет» оштрафовали на 40 тысяч рублей.