Под Рязанью 25-летняя москвичка насмерть сбила пешехода
Примерно в 20:25 в Рязанском районе на 15-м километре автодороги «Рязань — Льгово — Вышгород» 25- летняя жительница Москвы на Suzuki Grand Vitara сбила 36-летнего жителя села Кораблино.
В воскресенье, 29 августа, в Рязанском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 20:25 в Рязанском районе на 15-м километре автодороги «Рязань — Льгово — Вышгород» 25- летняя жительница Москвы на Suzuki Grand Vitara сбила 36-летнего жителя села Кораблино.
Пешеход скончался на месте от травм.
Подробности уточняются.