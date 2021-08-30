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На площади Победы в Рязани открылась выставка об ужасах войны
В Рязань экспозиция прибыла из Касимова, где выставлялась всего на один день — 29 августа. Перед этим, 28 августа, она была в Иванове. Далее в программе другие города и поселки России.

На площади Победы 30 августа открыта передвижная выставка «Безсмертный полк Валаама». Карельским мастером Иваном Марценюком на деревянных досках вырезаны копии рисунков художника Геннадия Доброва, который в 1974—1980 годах рисовал искалеченных ветеранов Великой Отечественной в Валаамском доме инвалидов и записывал их жизненные истории.

В Рязань экспозиция прибыла из Касимова, где выставлялась всего на один день — 29 августа. Перед этим, 28 августа, она была в Иванове. Далее в программе другие города и поселки России.

Буквой «з» в названии выставки автор решил выразить протест против послереволюционной орфографии: ему кажется, что слово «безсмертный», употреблявшееся до 1918 года, передает суть точнее, чем современный вариант.

Отношение у рязанцев к выставке сложилось самое разное. Некоторые родители, рассмотрев две-три резные картины, спешили увезти маленьких детей: «Пойдем, это слишком страшно, это тебе не по возрасту». Кто-то возмущался: «Только художник-подлец мог так искалечить ветеранов».

Соседи ему отвечали: «Это не художник, это война искалечила. Это высшая правда о войне, которую надо знать, чтобы больше это зло не повторилось». Многие под палящим солнцем шли от мольберта к мольберту, останавливаясь у каждого и читая подписи, а потом бросали деньги в выложенную военную шапку для пожертвований.
Выставка проработает в Рязани 30 и 31 августа.

По мнению редакции, экспозиция должна иметь возрастное ограничение 12+