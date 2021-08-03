Появилось видео с места падения подростка из многоэтажки в Горроще
Автор видео отмечает, что девочке было 13 лет. Она выпала с общего балкона многоэтажного дома.
Появилось видео с места падения подростка из многоэтажки в Горроще. Кадры опубликовала жительница дома на своей страничке в Instagram.
Автор видео отмечает, что девочке было 13 лет. Она выпала с общего балкона многоэтажного дома.
«Остался телефон ее, сумка», — прокомментировала автор видео.
По словам рязанки, телефон подростка зарядили, о случившемся сообщили бабушке. Девушка выразила надежду, что, посмотрев смартфон, станут ясны причины случившегося.
Напомним, ранее о трагедии рязанцы сообщили в соцсетях.