Появилось видео с места падения подростка из многоэтажки в Горроще

Автор видео отмечает, что девочке было 13 лет. Она выпала с общего балкона многоэтажного дома.

Появилось видео с места падения подростка из многоэтажки в Горроще. Кадры опубликовала жительница дома на своей страничке в Instagram.

Автор видео отмечает, что девочке было 13 лет. Она выпала с общего балкона многоэтажного дома.

«Остался телефон ее, сумка», — прокомментировала автор видео.

По словам рязанки, телефон подростка зарядили, о случившемся сообщили бабушке. Девушка выразила надежду, что, посмотрев смартфон, станут ясны причины случившегося.

Напомним, ранее о трагедии рязанцы сообщили в соцсетях.