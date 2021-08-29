В Рязани на улице Мервинской произошло серьезное ДТП
В Рязани в воскресенье, 29 августа, произошло серьезное ДТП на пересечении улицы Мервинской и 2-го Мервинского проезда. Столкнулись Volvo и «Лада Калина».
В Рязани в воскресенье, 29 августа, произошло серьезное ДТП на пересечении улицы Мервинской и 2-го Мервинского проезда. Столкнулись Volvo и «Лада Калина». Фото прислали РЗН. инфо очевидцы.
По предварительной информации, пострадавших нет. Volvo получила серьезные повреждения, вторая легковушка пострадала меньше.
Выясняются подробности случившегося.