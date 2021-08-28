В Рязани задержали 27-летнего грабителя-рецидивиста

Оперативники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в серии уличных грабежей в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в серии уличных грабежей в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 19-летний рязанец, которого ночью во время ожидания такси на остановке ограбил незнакомец. Злоумышленник подбежал, вырвал из рук молодого человека сумку с мобильным телефоном и скрылся. Правоохранители опросили пострадавшего и составили словесный портрет злоумышленника. По нему узнали 27-летнего жителя Пронского района, который ранее был судим за кражи и преступления в сфере оборота наркотиков. Сотрудники полиции начали розыск рецидивиста.

Также в полицию поступило еще одно сообщение: от рук незнакомца пострадала 47-летняя женщина. У нее в Рязани ночью на остановке злоумышленник вырвал из рук сумку, в которой был телефон и 2100 рублей.

Вскоре подозреваемого разыскали и задержали в Рязани в доме, где он употреблял наркотики со случайным знакомым. В ходе расследования уголовных дел по грабежам выяснилось, что задержанный причастен к угону автомобиля Opel в Рязанском районе.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела. По ним предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.