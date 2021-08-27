В Рязанской области за неделю оштрафовали восемь охотников

Рейды проводили с 21 августа.

В Рязанской области инспекторы Росгвардии за неделю привлекли к административной ответственности восемь владельцев оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства .

Рейды проводили с 21 августа. За это время шесть человек уличили в нарушениях правил охоты и рыболовства, одного рязанца — за нарушение правил приобретения и хранения оружия, и еще одного — за истекшие сроки регистрации оружия.

Также инспекторы изъяли четыре единицы огнестрельного оружия.