В Касимовском районе «Пежо» врезался в стоявшую на обочине легковушку

За рулем был 84-летний житель Ярославля.

В Касимовское районе произошло ДТП. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария случилась в четверг, 26 августа, примерно в 22:10 на 10-м километре автодороги «Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Савостьяново — Ардабьево — Дмитриево». По предварительной информации, 84-летний житель Ярославля на Peugeot 301 не справился с управлением и столкнулся с Lada Granta, которая стояла на обочине.

Пожилой водитель получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.