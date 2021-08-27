\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 27
25°
Сбт, 28
23°
Вск, 29
22°
ЦБ USD 73.99 -0 28/08
ЦБ EUR 87.03 -0.03 28/08
Нал. USD 73.00 / 75.10 17:10
Нал. EUR 86.70 / 87.38 17:45
Новости
Публикации
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома №4 по улице Черновицкой во ...
5 часов назад
1
970
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
Вчера 16:24
8 836
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
3 210
Рязанские чиновники взяли курс на ледяной коллапс в городе
Ситуация, когда зимой в морозы квартиры недотапливают,...
23 августа 15:21
11
10 728
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Капитальный ремонт в новомичуринской школе № 2 перенесли
Ранее в СМИ появилась информация, что ремонт здания запланирован с 1 сентября, а ученики школы перейдут в другие здания.

Ученики новомичуринской школы № 2 начнут учебный год в стенах родной школы. Об этом в пятницу, 27 августа, пишет ИД «Пресса».

Ранее появилась информация, что из-за капитального ремонта с 1 сентября в школе учебный год не начнется. Однако, по словам начальника управления образования района Александры Кучиновой, в день знаний ученики школы № 2 сядут за парты как и прежде.

«Так что 1 сентября все ученики школы № 2 Новомичуринска, как обычно, придут учиться в свою родную школу», — сказала Александра Кучинова.

Здание прошло все проверки, а капитальный ремонт перенесли на более поздний срок.