Капитальный ремонт в новомичуринской школе № 2 перенесли

Ранее в СМИ появилась информация, что ремонт здания запланирован с 1 сентября, а ученики школы перейдут в другие здания.

Ученики новомичуринской школы № 2 начнут учебный год в стенах родной школы. Об этом в пятницу, 27 августа, пишет ИД « Пресса ».

Ранее появилась информация, что из-за капитального ремонта с 1 сентября в школе учебный год не начнется. Однако, по словам начальника управления образования района Александры Кучиновой, в день знаний ученики школы № 2 сядут за парты как и прежде.

«Так что 1 сентября все ученики школы № 2 Новомичуринска, как обычно, придут учиться в свою родную школу», — сказала Александра Кучинова.

Здание прошло все проверки, а капитальный ремонт перенесли на более поздний срок.