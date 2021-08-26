В Рязани двое мужчин расплачивались фальшивыми купюрами в магазинах города

Десять подделок изъяли из двух иконных лавок, цветочного магазина и нескольких супермаркетов.

Рязанские полицейские задержали злоумышленников, подозреваемых в сбыте фальшивых денег. За короткий срок они успели сбыть десять фальшивых купюр номиналом пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В конце июля в полицию начали обращаться сотрудники супермаркетов, расположенных в Рязани и Рязанском районе. Они сообщили, что в выручке обнаружили поддельные билеты Банка России номиналом пять тысяч рублей. Десять подделок изъяли из двух иконных лавок, цветочного магазина и нескольких супермаркетов.

Злоумышленников выявили с помощью записей с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и на улицах города. К преступлению оказались причастны двое мужчин 24-летний и 25-летние ранее судимые жители Рязанского района. Их задержали недалеко от места проживания.

Выяснилось, что часть купюр мужчины сбывали вместе, часть — по одиночке. Вырученные средства тратили на наркотики.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.