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После ремонта фасада дома на улице Соборной начала отваливаться штукатурка
Рязанцы рассказали об этом в социальных сетях.

Рязанцы пожаловались, что после ремонта фасада дома на улице Соборной начала отваливаться штукатурка. Пост об этом в четверг, 26 августа, появился в группе «Типичная Рязань».

«Такое безобразие творится в доме напротив нового музея, в центре Рязани. Под этим балконом гуляют рязанцы и гости города. Это после ремонта фасада дома», — говорится в посте.

По словам автора публикации, фонд капитального ремонта на жалобы не реагирует, пока «кирпичи падают на головы».