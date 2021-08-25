\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
20°
Чтв, 26
17°
Птн, 27
24°
ЦБ USD 73.74 -0.21 26/08
ЦБ EUR 86.58 -0.23 26/08
Нал. USD 73.50 / 74.05 17:05
Нал. EUR 86.50 / 86.95 16:36
Новости
Публикации
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
3 часа назад
439
Рязанские чиновники взяли курс на ледяной коллапс в городе
Ситуация, когда зимой в морозы квартиры недотапливают,...
23 августа 15:21
11
8 635
Как жить с противопоказаниями к прививкам
От наличия или отсутствия прививки может зависеть отстр...
20 августа 13:37
1
10 025
Уролог: что это за врач и что он лечит?
Среди наиболее распространенных урологических проблем у...
17 августа 11:53
6 539
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области пропал 17-летний юноша
24 августа 2021 года он ушел в лес и не вернулся.

В Рязанской области пропал 17-летний юноша. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

В Спасском районе Рязанской области ищут Павла Максимовича 2003 года рождения.

24 августа 2021 года он ушел в лес и не вернулся.

Примеры: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие

Одежда: светло-серая толстовка, синие шорты, темные кроссовки, джинсовая панама.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба обращаться по номерам телефона: 8-800-700-54-52 или 112.

Поисково-спасательный отряд объявил о завершении поисков. Молодой человек найден живым.