В Рязанской области пропал 17-летний юноша

24 августа 2021 года он ушел в лес и не вернулся.

В Рязанской области пропал 17-летний юноша. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

В Спасском районе Рязанской области ищут Павла Максимовича 2003 года рождения.

24 августа 2021 года он ушел в лес и не вернулся.

Примеры: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие

Одежда: светло-серая толстовка, синие шорты, темные кроссовки, джинсовая панама.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба обращаться по номерам телефона: 8-800-700-54-52 или 112.

Поисково-спасательный отряд объявил о завершении поисков. Молодой человек найден живым.