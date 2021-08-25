В Клепиковском районе на трассе перевернулась легковушка

В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован. Проводится проверка.

В Клепиковском районе на трассе перевернулась легковушка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в среду, 25 августа, в 15:20 на 66-м километре дороги Рязань-Спас-Клепики.

57-летний рязанец на Opel Vectra не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

Водитель получил травмы, его доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.