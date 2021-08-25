Рязанцы нашли два клада, спрятанных участниками проекта «Красоты России»

Первый клад нашла жительница Полкова, а второй без подсказки нашел житель Касимова.

Рязанцы активно подключились к поиску двенадцати призов, спрятанных участниками проекта «Красоты России». Напомним, первые две подсказки опубликовал РЗН. Инфо и Приобанк в своих соцсетях.

Первый тайник нашла уроженка Полкова — Татьяна Дасаева.

Новость про тайник рядом с селом увидела ее сестра. Отправила ссылку со словами: «Ты обязательно должна найти. Это же твои родные места, ты там все знаешь». Так и вышло.

В Касимове без подсказки нашли еще одну колбу с сертификатом.

Местный житель Максим Матюнин увидел фотографии с экспедиции на сайте Приобанка.

«Обратил внимание на фото, где участники экспедиции стоят у будущего памятника Сююмбике — жене хана Шах-Али, который правил в Касимове в XVI веке. Сначала там все осмотрел, потом вокруг мечети — и нашел. Мне показалось, там какой-то камешек как подсказка лежал», — рассказал Максим Матюнин.

Как говорят организаторы, про камешек-подсказку они не думали. Им понравилось само историческое место и легенды, которые с ним связаны.

Говорят, что когда царь Петр I отправился в свой первый Азовский поход в 1695 году и проплывал мимо Касимова, он по ошибке перекрестился на минарет ханской мечети, приняв его за колокольню. Приближенные посмеялись, а царь сильно разозлился и приказал своему артиллеристу разрушить татарскую святыню и выстрелить в мечеть. Построенная из кирпича, она была полностью разрушена. При Екатерине II ее удалось восстановить.

Побывали участники экспедиции около усыпальницы Шах-Али хана. Он участвовал в походе Ивана Грозного на Казань и царь в качестве награды разрешил ему в центре города построить текие или гробницу. Он был единственным, кто удостоился такой чести из 14 касимовских ханов. Всего в усыпальнице девять надгробных плит. Восемь подписаны, а вот девятая нет. Историки полагают, что под ней лежит нелюбимая жена хана Сююмбике. Она была красавицей, «красносолнечной», как называли ее татары, мудрой правительницей Казани, но после падения крепости ее взяли в плен и насильно выдали замуж за Шах-Али. Трижды она пыталась отравить мужа, трижды он раскрывал ее коварный план. Сююмбике умерла своей смертью, но в качестве наказания Шах-Али приказал оставить ее надгробную плиту безымянной.

После путешественники побывали на прогулке по реке. Они признались, что зрелище захватывающее.

Касимов — второй после Константиново туристический центр нашей области: славится своими музеями. В одном маленьком, но интересном музее предстоит найти ещё один Прио-клад.

«От большой колокольни, оставив заповедник краеведов по левой стороне, спуститесь направо — там невеста вам подскажет, где сидят серебряные бабочки. Но это еще не все… Найдя нужную дверь, войдите в нее и скажите хранителю музея девиз Прио-Внешторгбанка. Если вы открыли правильную дверь, то у вас будет ОДИН ШАНС ПРАВИЛЬНО ОТВЕТИТЬ на загадку хранителя музея и узнать, где спрятан наш клад», — сообщили организаторы.

Подсказка касается второго тайника в Касимове, а вот про рязанский участники пока решили не рассказывать подробностей. Те, кто в будни работает и не успевает путешествовать, попросили придержать подсказки, чтобы у них тоже был шанс. Продолжение следует