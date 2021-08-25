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Эксперт рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
За нарушение общественного порядка владельцам собак грозит административная ответственность, за причиненный вред другим людям или самому животному — уголовная ответственность.

Адвокат и эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева рассказала агентству «Прайм» об ответственности хозяев собак.

Административная ответственность грозит владельцам животных за нарушение общественного порядка. В случае если животное причинило другим людям серьезный вред или владелец жестоко обращается с питомцем — уголовная ответственность. Также по закону владелец животного должен в гражданском порядке возместить причиненный животным материальный и моральный ущерб.

Жестокое обращение с животным наказывается по статье 245 УК РФ штрафом до 80 тысяч рублей или лишением свободы до трех лет. Если жестокость демонстрируется публично или страдают несколько животных срок увеличивается до пяти лет.

«Если хозяин собаки намеренно натравливает ее на людей или других животных, то ему грозит штраф от 2 000 до 5 000 рублей. Если же хозяин допустил нападение собаки на человека или другое животное, в результате чего это животное погибло, то штраф составит от 4 000 до 5 000 рублей. Но если в результате нападения был причинен тяжкий вред здоровью человека по неосторожности, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до ареста на срок до шести месяцев», — заключила эксперт.