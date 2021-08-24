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В Скопине почти полгода не могут засыпать шестиметровый котлован
Яма образовалась в апреле из-за провала грунта. Люди не могут подойти и проехать к своим домам. Котлован не огорожен, рядом бегают дети. Власти обещали заделать яму в июне, позже срок сместили на конец сентября.

В Скопине почти полгода не могут засыпать шестиметровый котлован. Об этом рассказали местные жители в соцсетях.

По словам скопинцев, котлован образовался из-за провала грунта в апреле.

«Приехали строители, засыпали песком. Соседние колодцы потекли. Приехали выкопали на шесть метров, оказывается там лопнувшая канализационная труба», — рассказала местная жительница.

Скопинцы обращались к губернатору, им пообещали заделать яму в начале июня. К котловану привезли бетонные кольца, но работы не провели. В следующем ответе властей обозначили дату работ 30 сентября.

По словам жителей близлежащих домов, они не могут подойти и проехать к своим домам. Также они опасаются за детей, который бегают вокруг не огороженной ямы.

Видео Светланы Коноваловой