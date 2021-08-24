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В Шиловском районе пропал 75-летний мужчина
Мужчина ушел из дома 22 августа.

В Шиловском районе пропал 75-летний мужчина. О пропаже Михаила Подтамбиткина во вторник, 24 августа, сообщают волонтеры ПСО «Мещера».

Мужчина пропал в селе Федосеево-Пустынь. Он ушел из дома 22 августа, с тех пор его местонахождение неизвестно. Как отметили волонтеры, он уехал на автомобиле Mitsubishi ASX серебристого цвета.

Пожилой рязанец имеет рост 160 сантиметров, седые короткие волосы с залысинами на лбу и серые глаза. В день пропажи был одет в зеленую камуфлированную куртку и черные спортивные штаны.

Всех, кто располагает информаций о пропавшем, просят звонить по телефону +7 (4912)51-21-71.