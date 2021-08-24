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В Кораблине пьяный рязанец угнал автомобиль у своего деда
Его поймали сотрудники Госавтоинспекции.

В Кораблине 18-летний рязанец угнал автомобиль у своего деда. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел в субботу, 21 августа. При патрулировании района сотрудники Госавтоинспекции хотели остановить автомобиль Opel, но водитель на сигнал не среагировал. Тогда патрульные проследовали за нарушителем до села Яблонево, где он и остановился.

Во время проверки документов выяснилось, что за рулем автомобиля находился 18-летний юноша. Он управлял средством в состоянии алкогольного опьянения — освидетельствование показало 0,75 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. У водителя также не было водительского удостоверения и других документов. При выяснении всех обстоятельств оказалось, что юноша без разрешения взял этот автомобиль у своего деда, воспользовавшись тем, что ключи от него находились в легкодоступном месте.

Обнаружив пропажу своего автомобиля, дед нарушителя обратился в полицию с заявлением об угоне транспортного средства.

По данному факту ведется проверка. Составлены административные материалы, их передали в суд.