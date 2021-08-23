В Рязани пропала 39-летняя женщина
Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят обращаться по номерам телефона: 8 (800)700-54-52 или 112.
В Рязани пропала Тугузбаева (Мухитова, Гаитбаева) Дильбар Раисовна 1982 года рождения. Об этом
С 16 августа ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Одежда: неизвестно.
Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят обращаться по номерам телефона: 8 (800)700-54-52 или 112.