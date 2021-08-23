В Рязани на улице задержали мужчину с топором

Мужчина был пьян. Правоохранители потребовали у него бросить инструмент на землю, на что он не отреагировал.

В Рязани на улице задержали мужчину с топором. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сообщение о мужчине, который ходил с топором по улице Боголюбова, поступило в полицию от очевидцев. Оперативники выехали на место. Мужчина был пьян.

Правоохранители потребовали у него бросить инструмент на землю, на что он не отреагировал.

Полицейским пришлось применить физическую силу и средства ограничения подвижности. Злоумышленника обезоружили и задержали. Им оказался 38-летний рязанец. Его доставили в отдел полиции. Проводится проверка, мужчину привлекут к ответственности в соответствии с законодательством России.