В Рязани на улице задержали мужчину с топором
Мужчина был пьян. Правоохранители потребовали у него бросить инструмент на землю, на что он не отреагировал.
В Рязани на улице задержали мужчину с топором. Об этом сообщила
Сообщение о мужчине, который ходил с топором по улице Боголюбова, поступило в полицию от очевидцев. Оперативники выехали на место. Мужчина был пьян.
Правоохранители потребовали у него бросить инструмент на землю, на что он не отреагировал.
Полицейским пришлось применить физическую силу и средства ограничения подвижности. Злоумышленника обезоружили и задержали. Им оказался 38-летний рязанец. Его доставили в отдел полиции. Проводится проверка, мужчину привлекут к ответственности в соответствии с законодательством России.