В полиции рассказали о рейдах с собаками в центре Рязани

Полиция патрулирует улицы, проверяет транспорт, ручную кладь вместо со служебными собаками и специалистами центра кинологической службы УМВД России по Рязанской области. Рейды пройдут во всех районах области.

В полиции рассказали о рейдах с собаками в центре Рязани. Оперативники проводят рейды на усиление контроля за порядком, общественной безопасностью в местах массового пребывания людей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полиция патрулирует улицы, проверяет транспорт, ручную кладь вместо со служебными собаками и специалистами центра кинологической службы УМВД России по Рязанской области. Рейды пройдут во всех районах области.