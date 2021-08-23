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В центре Рязани поймали пьяного водителя
На место прибыли сотрудники ДПС. Алкотестер показал 0,454 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Выяснилось, что 32-летнего мужчину уже лишали «прав» за езду в пьяном виде.

Ночью в Рязани остановили пьяного водителя, который повторно сел за руль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция увидела, как на улице Чапаева мужчина подошел к автомобилю Hyundai Solaris, сел на водительское место и начал движение. Оперативники обратили внимание, что походка мужчины была нетвердой и решили проверить его.

Водителя потребовали остановиться. У мужчины, вышедшего из машины, были «явные признаки опьянения и не смог предъявить водительское удостоверение».

На место прибыли сотрудники ДПС. Алкотестер показал 0,454 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Выяснилось, что 32-летнего мужчину уже лишали «прав» за езду в пьяном виде.

В отношении нарушителя составили административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами»). Мужчине грозит арест на срок от 10 до 15 суток или административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.