У рязанцев появился шанс найти в лесу слиток серебра

В различных местах Мещеры заложены капсулы с сертификатами на получение ценных призов, главный из которых — слиток серебра весом более полукилограмма.

У рязанцев появился шанс найти в лесу слиток серебра, но для этого надо повторить путь команды из сотрудников и клиентов Приобанка, а также журналистов, которые отправились в спортивно-туристический тур по Мещере в рамках проекта «Красоты России». В различных местах они оставили капсулы с сертификатами на получение ценных призов, главный из которых — слиток серебра весом более полукилограмма.

Первый этап пути — 50 километров, прошли на велосипедах по лесным дорогам из центра Солотчи. А первая капсула была заложена у одного приметного дерева на дороге из Полково в Ласково. Дальше дорога лежала вдоль бывшей узкоколейной дороги и команда… потеряла дорогу. Но общими усилиями ее нашли. Переправившись по кладям через Келецкую канаву, группа двинулась дальше по насыпи бывшей узкоколейки через Криушу до поворота на Болонь. После Болони до перевалочной точки оставалось 8 километров.

В Макарове команда пересела на байдарки и начала сплав по Пре. Последние километры пути до конечной точки — Кордона 273, добавили экстрима: попали под дождь. Гребли под раскаты громе и вспышки молний. Всего за первый день было спрятано пять капсул.

Продолжение следует.