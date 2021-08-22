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В Рязанской области на трех участках трассы М5 на время закроют движение
В Рязанской области в понедельник, 23 августа, на трех участках М-5 «Урал» в Рязанской области на 15 минут закроют движение. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

В Рязанской области на трех участках трассы М5 на время закроют движение В Рязанской области в понедельник, 23 августа, на трех участках М-5 «Урал» в Рязанской области на 15 минут закроют движение. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Участки перекроют на 15 минут: с 6:00 до 6:15 — на участке км 195+500; с 9:00 до 9:15 — на участке км 196+000; с 14:00 до 14:15 — на участке км 196+800.

Движение закроют, из-за того что требуется замена грозозащитного троса в местах пересечения с федеральной трассой М-5 «Урал». ФКУ «Поволжуправтодор» просит водителей учитывать эту информацию при планировании поездок и соблюдать скоростной режим и ПДД.