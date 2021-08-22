В России с 22 августа отменили обязательный техосмотр для ОСАГО

В России в воскресенье, 22 августа, вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для получения полиса ОСАГО. Теперь его можно купить без диагностической карты, сообщает РИА Новости.

В России в воскресенье, 22 августа, вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для получения полиса ОСАГО. Теперь его можно купить без диагностической карты, сообщает РИА Новости .

Президент России Владимир Путин подписал закон еще 2 июля. Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков, это повысит доступность обязательной «автогражданки».

«Процесс покупки полиса существенно не изменится, но будет удобнее. Одним документом при оформлении станет меньше, а время на сбор документов сократится», — отметил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов.

При этом РСА напоминает, что прохождение техосмотра является по-прежнему обязательным. С 1 марта 2022 года вступает в силу новая редакция КоАП: за отсутствие техосмотра на автомобиль владельцу грозит штраф в 2000 рублей.