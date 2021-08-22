Россиянам рекомендовали вакцинироваться от COVID-19 до начала осени

Врач-иммунолог Андрей Продеус рекомендовал россиянам привиться от коронавируса в августе. Такой совет он дал в интервью радио Sputnik.

Врач-иммунолог Андрей Продеус рекомендовал россиянам привиться от коронавируса в августе. Такой совет он дал в интервью радио Sputnik .

Врач отметил, что успешное формирование антител после вакцинации зависит от состояния иммунной системы. Чтобы избежать дополнительной нагрузки на иммунитет, лучше привиться еще до сентября — до начала сезонных ОРВИ. По словам медика, иммунитету может быть тяжело отвечать сразу на много инфекционных процессов

Также врач добавил, что во время болезни и сразу после не следует вакцинироваться, так как это может ухудшить состояние здоровья и повлиять на качество вакцинации.

«Еще надо помнить, что перед вакцинацией надо дать организму восстановиться, если ты болел. Мы рекомендуем подождать семь-десять дней после ОРВИ, чтобы дать иммунитету восстановиться, и только тогда прививаться», — подытожил Продеус.