\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 22
19°
Пнд, 23
21°
Втр, 24
23°
ЦБ USD 74.36 0.21 21/08
ЦБ EUR 86.86 0.25 21/08
Нал. USD 74.00 / 75.80 10:37
Нал. EUR 86.40 / 87.10 17:45
Новости
Публикации
Как жить с противопоказаниями к прививкам
От наличия или отсутствия прививки может зависеть отстр...
20 августа 13:37
1
7 202
Уролог: что это за врач и что он лечит?
Среди наиболее распространенных урологических проблем у...
17 августа 11:53
4 265
Почему Рязань присоединили к Москве 500 лет назад
Пятьсот лет назад Рязанское княжество присоединили к Мо...
14 августа 14:23
11 982
Куда полетят рязанцы после реконструкции местных аэропортов?
В начале августа рязанские власти опубликовали программ...
12 августа 12:02
28 044
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россиянам рекомендовали вакцинироваться от COVID-19 до начала осени
Врач-иммунолог Андрей Продеус рекомендовал россиянам привиться от коронавируса в августе. Такой совет он дал в интервью радио Sputnik.

Врач-иммунолог Андрей Продеус рекомендовал россиянам привиться от коронавируса в августе. Такой совет он дал в интервью радио Sputnik.

Врач отметил, что успешное формирование антител после вакцинации зависит от состояния иммунной системы. Чтобы избежать дополнительной нагрузки на иммунитет, лучше привиться еще до сентября — до начала сезонных ОРВИ. По словам медика, иммунитету может быть тяжело отвечать сразу на много инфекционных процессов

Также врач добавил, что во время болезни и сразу после не следует вакцинироваться, так как это может ухудшить состояние здоровья и повлиять на качество вакцинации.

«Еще надо помнить, что перед вакцинацией надо дать организму восстановиться, если ты болел. Мы рекомендуем подождать семь-десять дней после ОРВИ, чтобы дать иммунитету восстановиться, и только тогда прививаться», — подытожил Продеус.