Водителям напомнили об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября

В России с 1 сентября на дорогах оставят только новую версию знака «Фотовидеофиксация». Все прежние заменят, сообщается на сайте ГИБДД.

В России с 1 сентября на дорогах оставят только новую версию знака «Фотовидеофиксация». Все прежние заменят, сообщается на сайте ГИБДД.

Вместо уже существующего знака 8.23 на дорогах будут устанавливаться новые знаки 6.22. Оба называются «Фотовидеофиксация», но 6.22 применяется самостоятельно, устанавливается только на въезде в населенный пункт и действует на всей его территории. Новые правила должны исправить массовое применение знаков 8.23.

Знак 6.22 «Фотовидеофиксация» появился в России с 1 марта 2021 года. Он предупреждает о камерах, фиксирующих нарушения ПДД.