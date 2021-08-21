В Рязанской области объявили экстренное метеопредупреждение

В Рязанской области в субботу, 21 августа, ожидается гроза с градом. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в субботу, 21 августа, ожидается гроза с градом. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток на территории области местами ожидается гроза, в отдельных районах град, усиление ветра порывами 12-17 м/с, дожди.

Рязанцев просят соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице.