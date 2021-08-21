В Рязани продавцы шаурмы попались на несоблюдении антиковидных мер

В Рязани журналисты проверили торговцев уличного фастфуда на соблюдение антиковидных мер. В итоге обнаружили массовые нарушения, сообщает ГТРК «Ока».

В Рязани журналисты проверили торговцев уличного фастфуда на соблюдение антиковидных мер. В итоге обнаружили массовые нарушения, сообщает ГТРК «Ока».

Согласно распоряжению Роспотребнадзора все повара обязаны работать в масках и перчатках и менять их каждые три часа. Также продавец обязан обрабатывать руки антисептиком, производить влажную уборку в помещении каждые два часа, проветривать и обеззараживать воздух в производственных помещениях.

В палатке на Театральной площади в момент проверки продавец обслуживал клиента без маски и перчаток. Увидев камеру, повар бросил готовить и покинул рабочее место.

На улице Соборной в точке продажи шаурмы повар тоже работал без маски и перчаток.

«Мы все же смогли найти положительный пример. Это точка на улице Дзержинского — здесь работает единственный продавец, попавший в поле нашего зрения, у которого есть маска и перчатки, и он заверил нас, что клиентов обслуживает, соблюдая нормы закона», — сообщается в видеосюжете.

Следить за соблюдением правил работниками должны сотрудники Роспотребнадзора, но проверки в заведениях общепита, торгующих только на вынос, по закону проводят только в случае письменных обращений граждан. Поэтому о подобных нарушениях рязанцев призывают сообщать в Роспотребнадзор.