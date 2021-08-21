В Москве при взрыве в квартире погибли мужчина и подросток

На северо-западе Москвы два человека, в том числе подросток, погибли при взрыве в квартире. Об этом сообщает ТАСС.

На северо-западе Москвы два человека погибли при взрыве в квартире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

Взрыв произошел в квартире жилого дома на Малой Набережной. В результате пострадали один взрослый и 12-летний мальчик. 14-летний мальчик скончался на месте. Позже пострадавший мужчина умер в автомобиле скорой.

По данным источника, предварительной причиной стал взрыв учебной гранаты. Возгорания, обрушений и повреждений не последовало.

На место выехали сотрудники Следственного комитета, работает следственно-оперативная группа полиции.