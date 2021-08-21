В массовой аварии на улице Циолковского пострадали два водителя

В массовом ДТП на улице Циолковского в ночь на субботу, 21 августа, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В массовом ДТП на улице Циолковского в ночь на субботу, 21 августа, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в 00:10, Daewoo Nexia под управлением 24-летнего водителя столкнулся с автомобилями Hyundai Solaris и Skoda Octavia. В результате столкновения пострадали водитель Daewoo и водитель Hyundai. Им на месте оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее видео с места происшествия опубликовали в соцсетях.