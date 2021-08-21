Рязанцы пожаловались на поведение отдыхающих на пляже у Лысой горы

Жители Рязани рассказали, что в субботу, 21 августа, отдых на пляже на Лысой горе им испортила компания людей на квадроциклах. Видео опубликовано в соцсетях.

Жители Рязани рассказали, что в субботу, 21 августа, отдых на пляже на Лысой горе им испортила компания людей на квадроциклах. Видео опубликовано в соцсетях . На кадрах видно, как несколько человек прокатились на квадроциклах по воде.

«На драндулеты денег хватило, а на мозги нет… Масло, мазут, грязь в воду, выхлопные газы в отдыхающих, чтобы на природе почаще вспоминали, что такое город. Не говоря уже о том, что песок с Лысой горы стал активно сползать из-за этих вездеходов. Пора ставить пост полиции на пляже», — возмутилась автор видео.

«Катались прямо у входа в воду, набаламутили, после них купаться было очень неприятно. Еще один мужчина, весь в какой-то грязи, мазуте, зашел в воду и начал отмываться», — рассказала РЗН. инфо другая жительница Рязани.