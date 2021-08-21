После ярмарки в Дашково-Песочне остались кучи мусора

Рязанцы возмутились тем, что после ярмарки выходного дня после торговцев остался мусор. Фото опубликовали в соцсетях в субботу, 21 августа.

Рязанцы возмутились тем, что после ярмарки выходного дня после торговцев остался мусор. Фото опубликовали в соцсетях в субботу, 21 августа.

На асфальте разбросано множество картонных коробок из-под проданных товаров, пакеты, бумага.

«Ярмарка выходного дня у кинотеатра „Октябрь“ в Дашково-Песочне! Хорошо прошла торговля, а убирать кто будет?» — спрашивает автор поста.

В комментариях горожане заметили, что возле ярмарки необходимо установить мусорный контейнер, чтобы такого не возникало.