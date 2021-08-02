Владимир Бурмистров ездил с рязанской делегацией на учебу в Арабские Эмираты

В Эмираты ездили зампред областного правительства Евгений Беленецкий, начальник регионального управления архитектуры и градостроительства Роман Шашкин, начальник управления экономики и цифрового развития администрации Рязани Ирина Гончарова. Они были на недельном этапе программы с бизнес-школой «Сколково».

Бывший вице-мэр Владимир Бурмистров ездил с рязанской делегацией на обучение в ОАЭ. Об этом пишет рязанская « Новая газета ».

По информации издания, в Эмираты ездили зампред областного правительства Евгений Беленецкий, начальник регионального управления архитектуры и градостроительства Роман Шашкин, начальник управления экономики и цифрового развития администрации Рязани Ирина Гончарова. Они были на недельном этапе программы с бизнес-школой «Сколково». Глава горадминистрации Елена Сорокина не полетела за границу, но учебу продолжил ее бывший заместитель Владимир Бурмистров. Отмечается, что он ездил в ОАЭ за свой счет.

Напомним, Бурмистров уволился в марте 2021 года.