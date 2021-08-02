В Рязанской области объявили желтый уровень опасности

В регионе ожидается сильная жара до +30,+34 градусов, а также сохраняется высокая пожарная опасность.

В понедельник, 2 августа, в Рязанской области объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

В регионе ожидается сильная жара до +30,+34 градусов, а также сохраняется высокая пожарная опасность.

Отметим, желтый — третий из пяти возможных уровней погодной опасности. Пятый — красный — предполагает крупные разрушения и катастрофы.