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Рязанцы завоевали медали первенства России по тхэквондо
В соревнованиях участвуют около 500 спортсменов из 50 регионов страны, в том числе и из Рязанской области.

В Ханты-Мансийске 26 июля — 1 августа прошло первенство России по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок 15-17 лет. Об этом сообщили в региональном минспорте.

В соревнованиях участвуют около 500 спортсменов из 50 регионов страны, в том числе и из Рязанской области. По итогам соревнований в весовой категории до 63 килограммов победителем первенства России стал воспитанник СШОР «Юпитер», кандидат в мастера спорта Степан Баранов. Он одержал победы в пяти поединках подряд.

В финале рязанец встретился в представителем Калининграда, которого победил со счетом 30-20. Успех воспитанника в полной мере разделяет его тренеры Шахоб Саидов и Екатерина Трубицына. По итогам отбора Степан Баранов примет участие в первенстве Европы по тхэквондо, которое пройдет в ноябре нынешнего года. Бронзовым призером в весовой категории до 68 кг стал воспитанник СШОР «Юпитер», кандидат в мастера спорта Алексей Попов.

Тренеры — Сергей Косьяненко и Нигина Косьяненко. Бронзовым призером в весовой категории свыше 68 кг стала спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанница ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств», кандидат в мастера спорта Дарья Замятина. Тренеры — Шахоб Саидов, Екатерина Трубицина.