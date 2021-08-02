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Опубликованы стартовый состав и программа участия рязанских спортсменов на Олимпийских играх в Токио

Региональный минспорт опубликовал стартовый состав и программа участия рязанских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Стартовый состав по гребле на байдарках и каноэ на Олимпийские игры в Токио 2020:

Байдарка мужчины:

К-1 200 м —Евгений Луканцов, Олег Гусев

Байдарка женщины:

К-4 500 м — Наталья Подольская/ Кира Степанова/ Анастасия Долгова/ Светлана Черниговская.

Подробная программа соревнований:

Среда, 4 августа, 9:30 — 12:40

  • Мужчины, байдарка-одиночка, 200 м, предварительные заезды

Четверг, 5 августа, 9:30 — 13:05

  • Мужчины, байдарка-одиночка, 200 м, ½ финала
  • Мужчины, байдарка-одиночка, 200 м, финалы
  • Мужчины, байдарка-одиночка, 200 м. Церемония награждения

Пятница, 6 августа, 9:30 — 11:40

  • Женщины, байдарка-четверка, 500 м, заезды

Суббота, 7 августа, 9:30 — 12:50

  • Женщины, байдарка-четверка, 500 м, ½ финала
  • Женщины, байдарка-четверка, 500 м, финал
  • Женщины, байдарка-четверка, 500 м. Церемония награждения

Прямые трансляции:

4 августа

  • На «Матч Арена»

03:25 — Олимпийские игры 2020. Гребля на байдарках и каноэ.

06:00 — Олимпийские игры 2020. Гребля на байдарках и каноэ.

  • На «Матч ТВ»

05:00 — Олимпийские игры 2020. Гребля на байдарках и каноэ.

06:00 — Олимпийские игры 2020. Гребля на байдарках и каноэ.

5 августа

  • «Матч ТВ»

05:15 — Олимпийские игры 2020. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.

06:00 — Олимпийские игры 2020. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.

  • На «Матч Арена»

05:15 — Олимпийские игры 2020. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.

06:00 — Олимпийские игры 2020. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.

  • На Первом канале

03:30 — Олимпийские игры 2020. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.

6 августа

  • На Первом канале

5:00 — Олимпийские игры 2020. Гребля на байдарках и каноэ.

7 августа

  • На канале «Россия 1»

05:15 — Олимпийские игры 2020. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.