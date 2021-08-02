Опубликованы стартовый состав и программа участия рязанских спортсменов на Олимпийских играх в Токио

Региональный минспорт опубликовал стартовый состав и программа участия рязанских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Стартовый состав по гребле на байдарках и каноэ на Олимпийские игры в Токио 2020:
Байдарка мужчины:
К-1 200 м —Евгений Луканцов, Олег Гусев
Байдарка женщины:
К-4 500 м — Наталья Подольская/ Кира Степанова/ Анастасия Долгова/ Светлана Черниговская.
Подробная программа соревнований:
Среда, 4 августа, 9:30 — 12:40
- Мужчины, байдарка-одиночка, 200 м, предварительные заезды
Четверг, 5 августа, 9:30 — 13:05
- Мужчины, байдарка-одиночка, 200 м, ½ финала
- Мужчины, байдарка-одиночка, 200 м, финалы
- Мужчины, байдарка-одиночка, 200 м. Церемония награждения
Пятница, 6 августа, 9:30 — 11:40
- Женщины, байдарка-четверка, 500 м, заезды
Суббота, 7 августа, 9:30 — 12:50
- Женщины, байдарка-четверка, 500 м, ½ финала
- Женщины, байдарка-четверка, 500 м, финал
- Женщины, байдарка-четверка, 500 м. Церемония награждения
Прямые трансляции:
4 августа
- На «Матч Арена»
03:25 — Олимпийские игры 2020. Гребля на байдарках и каноэ.
06:00 — Олимпийские игры 2020. Гребля на байдарках и каноэ.
- На «Матч ТВ»
05:00 — Олимпийские игры 2020. Гребля на байдарках и каноэ.
06:00 — Олимпийские игры 2020. Гребля на байдарках и каноэ.
5 августа
- «Матч ТВ»
05:15 — Олимпийские игры 2020. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.
06:00 — Олимпийские игры 2020. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.
- На «Матч Арена»
05:15 — Олимпийские игры 2020. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.
06:00 — Олимпийские игры 2020. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.
- На Первом канале
03:30 — Олимпийские игры 2020. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.
6 августа
- На Первом канале
5:00 — Олимпийские игры 2020. Гребля на байдарках и каноэ.
7 августа
- На канале «Россия 1»
05:15 — Олимпийские игры 2020. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.