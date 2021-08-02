Академик РАН назвал факторы, благодаря которым человек не заразится COVID-19

Люди с повышенным уровнем интерферона-альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носители некоторых генетических маркеров. Именно они обладают повышенной защитой от COVID-19.

Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арен Тотолян рассказал о факторах, благодаря которым человек не заразится «ковидом”, либо перенесет болезнь легкой форме. Его слова передают « Известия ”.

Согласно проведенным исследованиям, есть люди с повышенным уровнем интерферона-альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носители некоторых генетических маркеров. Именно они обладают повышенной защитой от COVID-19.

«Напряженный научный поиск привел нас к довольно интересным находкам: повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона-альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров. Есть и другие факторы, но по ним исследования только начинаются», — объяснил Арег Тотолян.

При этом, перечисленным причины не носят абсолютный характер. На одной чаше весов лежат факторы чувствительности, на другой — резистентности (устойчивости человека к инфекции), и оценивать их нужно комплексно, отметил ученый.

«Сегодня эти весы могут работать так, а через полгода-год после перенесенных стрессов и других причин, как со знаком плюс, так и со знаком минус, уже иначе. Например, небольшой стресс — это плюс, а хронический стресс — минус, и он приводит к иммуносупрессии (угнетению иммунитета). На фоне хронического стресса спокойно можно подхватить любое заболевание, в том числе и инфекционное», — подчеркнул академик.

Этими тремя факторами причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусной инфекции не исчерпываются. Исследования в этом направлении продолжаются.