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В реке в Рыбновском районе заметили мертвую рыбу
Предположительно, причиной гибели рыб стал слив химикатов в водоем.

В реке Дубянка в Рыбновском районе рязанец заметил мертвую рыбу. Соответствующий пост в среду, 18 августа, появился в группе «Новости Рязани Вконтакте”.

Как пишет автор, мертвую рыбу обнаружили на платном бывшем участке реки. По мнению рязанца, причиной стал слив химикатов в водоем.

«Раньше было чисто, когда река была в частных руках… Много рыбы дохлой плавает и весь берег усеян мертвой. Рыба реально десятками и сотнями лежит чайкам на радость. За загрязнение вряд ли кто ответит, хоть бы проверку провели”, — говорится в публикации.