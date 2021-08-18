Любимов рассказал Лебедеву, что Торговый городок и Лесопарк станут местом притяжения рязанцев и гостей города

В среду, 18 августа, в Рязань приехал дизайнер Артемий Лебедев, который поучаствовал в инвестиционном форуме «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС». Совместно с губернатором Николаем Любимовым он побывал в рязанском Лесопарке. Они оценили результаты проведенного благоустройства и планы по дальнейшему развитию территории, а также посетили Торговый городок, где проводятся восстановительные работы.

В среду, 18 августа, в Рязань приехал дизайнер Артемий Лебедев, который поучаствовал в инвестиционном форуме «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС». Совместно с губернатором Николаем Любимовым он побывал в рязанском Лесопарке. Они оценили результаты проведенного благоустройства и планы по дальнейшему развитию территории, а также посетили Торговый городок, где проводятся восстановительные работы.

В мероприятии также принял участие генеральный директор АО «Корпорация развития Рязанской области» Артем Никитин. Во время прогулки по Лесопарку обсудили благоустройство территории.

Губернатор отметил, что оно началось в 2018 году. Проект стал лидером рейтингового голосования, которое прошло в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». В Лесопарке реконструировали входную группу, обустроили велосипедные и пешеходные дорожки, зоны отдыха, создали центр уличного спорта «Под мостом». По словам губернатора, развитие территории продолжится в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Именно этот проект победил по итогам первого всероссийского голосования за объекты благоустройства, организованное Минстроем России году на единой общефедеральной платформе. Предполагается дальнейшее благоустройство этого общественного пространства — от центра уличного спорта „Под мостом“ до первого разворотного круга. Работы будут проводить без вырубки деревьев», — сказал губернатор. Николай Любимов и Артемий Лебедев побывали на территории Торгового городка.

Губернатор отметил, что это место является знаковым для региона и сейчас проводится работа по восстановлению объекта.

«Этот выставочный комплекс раньше имел огромное значение для региона и был символом успехов Рязанской области. В настоящее время уже разработана концепция развития Торгового городка. Проводится большой комплекс работ по его восстановлению. В частности, по обеспечению инженерной инфраструктурой, а также функциональному наполнению объектов. Например, будет павильон, посвященный достижениям наших районов. Эта территория обязательно получит новую жизнь, — сказал губернатор. — Мы уделяем очень серьезное внимание развитию общественных пространств. Расположенные в шаговой доступности друг от друга Лесопарк и Торговый городок — уникальные объекты и после реализации всех планов по их развитию, они обязательно станут местом притяжения рязанцев и гостей города».