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В Приокском сбили человека
По информации очевидца, ДТП произошло в 20:18 на пешеходном переходе на дороге по улице Новикова-Прибоя. Пострадавший был без сознания.

Во вторник, 17 августа, в Приокском сбили человека. Информация об этом появилась «ВКонтакте».По информации очевидца, ДТП произошло в 20:18 на пешеходном переходе на дороге по улице Новикова-Прибоя.

Автор сообщения отметила, что мужчина, которого сбили, находился в компании.

«Вели они себя странно, кричали и что-то говорили. В этой компании были два мужчины лет 35-40 и девушка того же, возможно, возраста. В какой-то момент один из мужчин ушел (в сторону Октябрьской, 49)», — говорится в посте.

По словам женщины, в этот момент ехала машина, которая пропустила мужчину и он пошел, а другой мужчина побежал через пешеходный переход, а в это время по дороге ехал троллейбус. Очевидец предположила, что он и сбил человека.

«Я услышала громкий глухой стук и увидела, что человек просто летит на багажник и просто падает на легковую машину, машина в свою очередь оттормаживает и человек падает на землю», — написала автор.

Она заявила, что перед троллейбуса и машина, об которую ударился пострадавший, были в крови."Перед троллейбуса в крови в нем кричат люди, а водитель как сидел, так и сидит", — говорится в сообщении. По ее словам, на место приехала скорая, мужчина был без сознания.