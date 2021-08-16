В рязанской детской областной больнице засняли хирурга с «невнятной речью”. Соответствующее видео в понедельник, 16 августа, разместили в группе
Рязанка рассказала, что у ее дочери начались сильные боли в животе. Они вызвали скорую помощь.
«Приехали, осмотрели, сказали, что точный диагноз поставить не могут, посоветовали отправиться в ОДКБ”, — рассказала автор.
В больнице пациентов сразу не приняли. Сослались на то, что необходимо померить температуру.
«Отправили к хирургу. Дочь вся в слезах, так как сильные боли. Медсестра сказала, что занята. Через десять минут вынесла градусник, который нам был не нужен, так как ей озвучивалось, что температуры нет!” - пояснила женщина.
После этого появился врач с «невнятной речью”.
«Язык заплетался. По факту — ничего. Отправил в соседний кабинет к педиатру, та опять к хирургу хотела, но мы там уже были. В итоге — ничего не сказали. Выписали «Альмагель” и отправили в поликлинику по прописке!” - говорится в посте.