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В рязанской детской областной больнице засняли хирурга с «невнятной речью»
Пост разместили в социальных сетях.

В рязанской детской областной больнице засняли хирурга с «невнятной речью”. Соответствующее видео в понедельник, 16 августа, разместили в группе «Новости Рязани Вконтакте”.

Рязанка рассказала, что у ее дочери начались сильные боли в животе. Они вызвали скорую помощь.

«Приехали, осмотрели, сказали, что точный диагноз поставить не могут, посоветовали отправиться в ОДКБ”, — рассказала автор.

В больнице пациентов сразу не приняли. Сослались на то, что необходимо померить температуру.

«Отправили к хирургу. Дочь вся в слезах, так как сильные боли. Медсестра сказала, что занята. Через десять минут вынесла градусник, который нам был не нужен, так как ей озвучивалось, что температуры нет!” - пояснила женщина.

После этого появился врач с «невнятной речью”.

«Язык заплетался. По факту — ничего. Отправил в соседний кабинет к педиатру, та опять к хирургу хотела, но мы там уже были. В итоге — ничего не сказали. Выписали «Альмагель” и отправили в поликлинику по прописке!” - говорится в посте.