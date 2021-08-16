Минсельхоз объяснил цены на молоко в Рязани

В ведомстве пояснили, что цена закупки сырого молока в России для производства молочной продукции значительно выше, чем в республике Беларусь.

В рязанском минсельхозе объяснили цены на молочную продукцию в регионе. Комментарий появился на странице губернатора Николая Любимов.

Пользователь социальной сети поинтересовался по какой причине рязанское молоко дороже белорусского. В ведомстве пояснили, что цена закупки сырого молока в России для производства молочной продукции значительно выше, чем в республике Беларусь.

«Вместе с тем, цены на молочную продукцию в Рязанской области традиционно одни из самых низких в ЦФО. Согласно обследованию Рязаньстата по средним потребительским ценам на молоко и молочную продукцию город Рязань среди 16 городов ЦФО занимает: масло сливочное — 13 место, творог — 14 место, сметана — 11 место, молоко питьевое — 16 место», — пояснили власти.