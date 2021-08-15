В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Клепиковском районе

Стали известны подробности аварии, которая произошла в субботу, 14 августа, в Клепиковском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Стали известны подробности аварии, которая произошла в субботу, 14 августа, в Клепиковском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 17:17, не доезжая 10 км до Тумы. На месте происшествия предварительно было установлено, что водитель Geely Emgrand FE-1 1955 года рождения, двигаясь по автодороге Москва — Касимов — Нижний Новгород со стороны Москвы по направлению к Касимову, на 189-м км столкнулся с Ford Mondeo под управлением водителя 1984 года рождения. Оба водителя — жители Московской области.

В результате произошедшего водитель Geely Emgrand FE-1 погиб. Госпитализированы водитель Ford Mondeo и три его пассажирки: 36-летняя женщина, четырехлетняя и восьмилетняя девочки.

Проводится проверка.