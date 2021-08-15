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На Северном обходе «Волга» снесла стоящую на аварийке легковушку
В Рязани на Северном обходе в субботу, 14 августа, произошло ДТП с участием «Волги» и Chevrolet Aveo. Подробности сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани на Северном обходе в субботу, 14 августа, произошло ДТП с участием «Волги» и Chevrolet Aveo. Подробности сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, примерно в 13:20 водитель 1998 года рождения за рулем «Газ 3110» не справился с управлением и въехал в стоявший на аварийной сигнализации и с выставленным знаком Chevrolet Aveo под управлением женщины 1991 года рождения. В результате ДТП водитель Chevrolet обращалась за помощью к медикам.

Также пострадал пешеход, стоявший перед иномаркой. Его доставляли в медицинское учреждение. Пассажирку Chevrolet 1952 года рождения госпитализировали.

Проводится проверка.

Напомним, накануне в соцсетях появилось видео с места аварии.