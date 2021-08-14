В рязанскую больницу имени Семашко поступила вакцина «Спутник Лайт»

В пункт вакцинации, находящийся в поликлинике № 2 больницы Семашко, поступила вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом сообщается в группе медучреждения «Вконтакте».

В пункт вакцинации, находящийся в поликлинике № 2 больницы Семашко, поступила вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом сообщается в группе медучреждения «Вконтакте».

«Это однокомпонентная вакцина, созданная на основе аденовируса человека. Она показала себя эффективно для населения, уже перенесшего заболевание, и для повторной прививки ранее вакцинированных людей», — говорится в сообщении.

Врачи рекомендуют прививаться этой вакциной спустя полгода после болезни и предыдущей вакцинации. Прививаться препаратом могут и те, кто делает прививку впервые. Вакцина разрешено ставить людям от 18 до 60 лет. «Спутник Лайт» вводят однократно в дозе 0,5 мл.

Обязательна предварительная запись на вакцинацию по телефону 50-64-84 или через портал Госуслуги, добавили в ОКБ.