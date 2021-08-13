В Песочне в пруду погибли утки и рыба

Мертвую птицу рыбу и заметили в среднем пруду. Рязанец отметил, что лягушек в пруду тоже не слышно.

В Песочне в пруду погибли утки и рыба. Об этом РЗН. инфо рассказал очевидец в пятницу, 13 августа.

Мертвую птицу и рыбу заметили в среднем пруду. Рязанец отметил, что лягушек в пруду тоже не слышно.

«Пруд в Дашково-Песочне. Что-то, кто-то, чем-то отравил», — отметил автор видео.

В Песочне располагается три пруда — первый у городской больницы № 11, второй у дома № 21-а по улице Новоселов, третий у школ №№ 63 и 67. Далее вода из прудов попадает в Оку.

Напомним, ранее рязанцы пожаловались на «ржавую» воду в пруду в Дашков-Песочне.